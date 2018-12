Sonae Sierra passa a deter totalidade do centro comercial ParkLake

A Sonae Sierra reforçou a posição no centro comercial ParkLake, em Bucareste, na Roménia, ao adquirir a participação de 50% ao seu antigo parceiro de 'joint venture', a Caelum Developments, passando a deter a totalidade do activo.

"Até ao momento, a Sonae Sierra detinha 50% deste centro comercial, no âmbito da 'joint venture' 50%-/50% com o referido parceiro", disse hoje à agência Lusa fonte oficial da empresa do grupo Sonae, que se dedica ao ramo imobiliário e que gere centros os comerciais em todo o mundo.

Com esta operação a Sonae Sierra consolida a sua presença na Roménia, mercado onde a empresa pretende expandir a sua actividade.