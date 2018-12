Eslovaco Peter Korbačka domina compra de três “shoppings” em Espanha com a Sonae Sierra

A Sonae Sierra e Peter Korbacka criaram uma parceria para a aquisição de três centros comerciais em Espanha, que eram detidos pela Sierra fund e a CBRE, com o promotor imobiliário eslovaco a ficar com uma participação de 87,5% e o grupo português com os restantes 12,5%.

Baralha e volta a dar. Desta vez, a Sonae Sierra aliou-se ao promotor imobiliário eslovaco Peter Korbacka para comprar três centros comerciais em Espanha, que eram detidos pelo Sierra Fund (fundo de investimento gerido pela Sonae Sierra) e pela CBRE Retail Property Fund Iberica ("CBRE RPFI", fundo gerido pela CBRE Global Investors), cada um com uma participação de 50%, e que eram geridos pela Sonae Sierra.

No âmbito da parceria entre a Sonae Sierra e Peter Korbacka, em que este terá uma participação de 87,5% e a empresa portuguesa os restantes 12,5%, serão adquiridos os centros comerciais GranCasa, situado em Saragoça, o Valle Real, em Camargo, e o Max Center em Baracaldo, por uma valor de 485 milhões de euros, sendo que a Sonae Sierra continuará a assegurar os serviços de gestão dos "shoppings".

"A concretização desta parceria está em linha com a actual estratégia da Sonae Sierra de criar acordos com investidores internacionais que procurem um parceiro operacional com competência para prestar serviços de elevada qualidade nas áreas de gestão de investimento, gestão e comercialização de cativos e de arquitectura e engenharia, no sentido de renovar os activos adquiridos e criar valor para os investidores", explica a Sonae Sierra, em comunicado.

Considerando que "Espanha é um dos mercados mais sólidos do sector imobiliário na Europa", Peter Korbacka diz-se "muito satisfeitos" com a aquisição de "um portefólio de centros comerciais consolidados e dominantes em três das cidades mais ricas do norte de Espanha".

De resto, conclui, "termos um parceiro como a Sonae Sierra deixa-nos confiantes sobre o sucesso deste investimento".

Pedro Caupers, administrador da Sonae Sierra responsável pela área de Investimentos, também manifesta a satisfação do grupo português com esta parceria, a qual, acredita, "irá marcar o futuro destes três centros comerciais em Espanha", nos quais serão feitos investimentos "em renovações e em melhorias na oferta comercial, para oferecer aos visitantes uma experiência de elevada qualidade e criar valor para os ‘stakeholders’".

E disse que a Sonae Sierra acredita, ainda, que "esta nova parceria é o começo de uma relação duradoura, que poderá estender-se a novos projectos, em Espanha ou noutros países europeus".





Já Antonio Simontalero, gestor de fundos da CBRE RPFI e country manager da CBRE Global Investors para o mercado ibérico, afirma que "a alienação do GranCasa, do Max Center e do Valle Real está em linha com a estratégia da CBRE Retail Property Fund Iberica para optimizar o seu portefólio com foco nos activos ‘core’".

"Estamos muito satisfeitos com o resultado desta transacção e com o retorno para os nossos investidores após anos de gestão activa dos três centros comerciais", conclui.

A Peter Korbacka e a Sonae Sierra foram assessoradas pela Uría Menéndez, a KPMG e a Hill International, enquanto a JLL, a CBRE, a Deloitte, a Mace e a Pérez-Llorca assessoraram o Sierra Fund e a CBRE Global Investors.





(Notícia actualizada às 13:12)