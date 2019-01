A Sonae Sierra entrou no mercado polaco através da aquisição de uma participação de 50% na Balmain Asset Management, anunciou esta quarta-feira, 23 de janeiro, a empresa portuguesa em comunicado. O valor da operação não foi revelado.

A Sonae Sierra refere que a nova "joint-venture" tem 15 ativos em 15 cidades da Polónia avaliados em mais de mil milhões de euros e com mais de 430 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

"Com esta parceria estratégica, a Sonae Sierra entra no mercado polaco e abre a porta à expansão para outros mercados da Europa de leste", refere o comunicado.

"A joint venture Sierra Balmain irá focalizar-se inicialmente na expansão dos serviços do portefólio atual da Balmain, que já conta com 15 centros comerciais localizados em 15 cidades da Polónia", acrescenta a Sonae Sierra.

"As subsidiárias do Grupo Balmain, BSC Real Estate Advisors e BSC Property Management, vão passar a operar com a designação Sierra Balmain", detalha o comunicado. A Sierra Balmain será liderada por James Turner, administrador executivo do Grupo Balmain.

"Estamos habituados a ter parcerias em novos mercados e esta oportunidade de nos juntarmos ao grupo Balmain e de capitalizarmos sinergias únicas com a Sonae Sierra, irá permitir o crescimento futuro do nosso negócio na Polónia e noutros mercados adjacentes", considera Pedro Caupers, administrador executivo responsável pela área de Investimento da Sonae Sierra, citado no comunicado.

"Esta parceria reforça a nossa atividade de prestação de serviços, pois passará a contar com um portefólio de clientes muito interessante na Polónia, uma equipa com experiência local, ao mesmo tempo criando uma base forte para um crescimento futuro noutros países europeus", acrescenta o responsável.

