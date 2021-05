Sonae vende Maxmat a empresa do universo Blackstone

A Sonae informou esta terça-feira, 25 de maio, que vendeu a participação de 50% que detinha na empresa de materiais de construção Maxmat a uma empresa do grupo BME, detida pela gestora de investimentos Blackstone. A transação deverá render à retalhista portuguesa 65 milhões de euros.





A BME, sedeada nos Países Baixos, já tinha 50% do capital da Maxmat pelo que passará a ser a única dona da cadeia de lojas a partir do terceiro trimestre deste ano, quando a operação deverá estar concluída.





"A Sonae SGPS informa que a sua subsidiária Sonae MC chegou a um acordo para alienar a sua participação de 50% no capital social da Modelo – Distribuição de Materiais de Construção S.A. (Maxmat) à Cimentos Estrada Pedra SGPS, uma entidade integralmente detida pela Building Materials Europe (Grupo BME), que já detém os restantes 50% do capital social da Maxmat", informou a Sonae num comunicado emitido à CMVM.





De acordo com a Sonae, esta transação deverá permitir à empresa "fortalecer o seu balanço e continuar a gerir ativamente o seu pertefólio. "A Sonae MC e o Grupo BME manterão uma relação próxima no futuro e a Maxmat continuará a alavancar a rede da Sonae MC para apoiar o seu ambicioso plano de expansão e potenciar sinergias entre ambas as empresas", acrescenta o comunicado.





A Maxmat, retalhista de hard-discount no mercado de bricolage, construção e jardim, tem actualmente 30 lojas e mais de 500 colaboradores. No ano passado, o seu volume de negócios foi de 116 milhões de euros.