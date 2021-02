SPAL deve 25 milhões e está nas mãos do Novo Banco com Estado dentro

Controlada pela família Mesquita, que detém a Cup & Sancer – a maior fabricante de chávenas de café do mundo –, a Sociedade de Porcelanas de Alcobaça (SPAL) tem um fundo público como acionista (35%) e o Estado como maior credor, estando a viabilização do seu Processo Especial de Revitalização (PER) dependente do aval do Novo Banco.

