Start-up de saúde mental com ADN português capta 7 mihões

A Zenklub, que se assume como a plataforma líder no mercado brasileiro na área de saúde mental e bem-estar emocional, anunciou esta terça-feira a conclusão de uma ronda de investimento num total de 7 milhões de euros (ou 45 milhões de reais, na moeda local).





O investimento tem como objetivo aumentar a penetração de mercado, nomeadamente no segmento empresarial, e ao mesmo tempo preparar a expansão para o resto da América Latina.





A ronda de investimento, de série A, foi liderada pela gestora de ativos brasileira Tarpon Capital, e pelo primeiro fundo a investir na empresa, a Indico Capital Partners, que está sediado em Lisboa, à semelhança desta empresa.





Esta start-up foi fundada em 2016, e viu o número de clientes crescer 515% entre 2019 e 2020, com mais de 50 mil consultas online por mês. A Zenklub trabalha ainda com departamentos de recursos humanos de mais de 200 empresas, um crescimento de 1683% comparativamente a 2019.





A plataforma da Zenklub proporciona consultas online com mais de 800 profissionais, entre psicólogos, terapeutas e psicanalistas. Além disto disponibiliza conteúdo online personalizado e ferramentas de formação. Uma oferta que, de acordo com o comunicado emitido pela start-up, interessa cada vez mais às empresas, sobretudo em contexto de pandemia.





De acordo com Rui Brandão (à esquerda na foto), cofundador e CEO da Zenklub, "este aumento de capital vai permitir-nos captar o crescimento explosivo do mercado e cimentar ainda mais a nossa solução como líder de mercado", perspetivando-se que "a experiência para o utilizador será mais personalizada e aumentará o desenvolvimento emocional e o apoio prestado ".



Para o presidente da Indico Capital Partners, Stephan Morais, "o crescimento exponencial da Zenklub mostra que há uma grande necessidade por colmatar", no que toca à saúde. Já Pedro Faria (à direita na foto), cofundador da SK Tarpon, sublinha que encontrou na Zenklub "uma oportunidade de resolver um problema global que custa à economia global mais de 1 trilião de dólares por ano", referindo-se, novamente, à saúde mental.