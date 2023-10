Portuguesa Zenklub e Conexa anunciam fusão para criar "maior empresa digital de saúde"

A portuguesa Zenklub, que atua no setor da saúde mental, e a brasileira Conexa, prestadora de cuidados de saúde online, anunciaram uma operação de concentração.



Numa nota enviada às redações, as empresas referem que "a Conexa passará a contar com o reforço da equipa e negócio desenvolvido pela Zenklub e contará com uma base de investidores de referência mais diversificada", entre os quais estão o Goldman Sachs, a General Atlantic ou a Indico Capital Partners. Segundo a empresa, os atuais acionistas da Zenklub passaram a deter diretamente uma participação muito relevante no capital da brasileira.



"O total de capital levantado pelas duas empresas supera atualmente os 55 milhões de euros", refere a empresa, destacando que a operação está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.



A fusão, referem as empresas no comunicado, "resultará na maior empresa digital de saúde da América Latina".





Para a Zenklub, afirma Rui Brandão, CEO da empresa, "este movimento permitirá oferecer soluções mais abrangentes e acessíveis para o bem-estar das pessoas".



Já a Indico Partners, primeiro fundo a investir na portuguesa, diz que "esta fusão com a Conexa, empresa participada pela Goldman Sachs e General Atlantic, grandes referências mundiais de investimento, dá-nos a segurança para o próximo passo como acionistas de referência da entidade conjunta, que será a expansão ainda mais rápida na América Latina".





A Zenklub foi fundada em 2016 por Rui Brandão e José Simões. A empresa já teve sede em Lisboa, mas, entretanto, terá mudado para São Paulo, segundo as informações disponíveis no site oficial.