Start-up Huub muda a liderança com saída de um dos fundadores

A start-up de moda Huub entrou no novo ano com uma mudança no topo: Luís Roque, CEO e cofundador, sai da empresa por motivos pessoais, e o cargo que deixa livre é ocupado por outro dos fundadores, Tiago Paiva.





Tiago Paiva desempenhava até ao momento as funções de responsável de marketing (CMO). "É com entusiasmo e determinação que assumo a liderança de uma equipa extremamente talentosa, enquanto honro aquilo que foi construído até ao dia de hoje", afirma o novo CEO, no comunicado dirigido à imprensa.





Da parte dos investidores, a mensagem é de confiança. "Mais do que uma nova liderança, a ascensão do Tiago representa um ponto de viragem para uma nova Huub", afirma o managing partner da Pathena, Vítor Dinis, que liderou a ronda de investimento inicial da Huub. Este considera que Tiago Paiva é "a pessoa certa para agarrar esta oportunidade". Já o principal da Maersk Growth, a multinacional que se destacou na última ronda de investimento da start-up, diz acreditar que as capacidades de Paiva "irão cimentar o posicionamento da Huub para a sua próxima fase de crescimento".





Nesta hora de despedida, Tiago Paiva presta ainda reconhecimento ao CEO demissionário. "Estamos agradecidos ao Luís, que começou por identificar uma necessidade no mercado que nós preenchemos com a criação de uma startup de sucesso, com um modelo de negócio e tecnologias inovadoras direcionados para indústria da moda".





Crescimento contraria quebra do retalho

Num ano atípico, e no qual o setor do retalho foi amplamente castigado – internacionalmente, as estimativas de quebra citadas pela Huub são de 25% a 35% - a Huub conseguiu crescer 60%. A empresa "assegurou um pipeline de marcas com grande potencial e um volume de projeções robusto que virá motivar o crescimento comercial da empresa e a sua expansão geográfica em 2021".





Fundada em 2015, a Huub tem como objetivo revolucionar o universo das cadeias de abastecimento associado à indústria da moda. A startup concluiu com sucesso três rondas de investimento, asseguradas pela 7Graus, pela Panthena e pela Maersk Growth, a Corporate Venture Capital da empresa internacional de logística integrada, A.P. Moller – Maersk.