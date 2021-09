Startup portuguesa Huub comprada pela Maersk

Leia Também Start-up Huub muda a liderança com saída de um dos fundadores

Leia Também Huub com EUA na mira

A startup portuguesa Huub foi adquirida pela Maersk, naquela que é a primeira compra de uma startup em Portugal por parte do gigante mundial de transporte marítimo e logística. O valor da operação não foi revelado.A operação foi anunciada esta quarta-feira, 15 de setembro, pelas duas empresas, em comunicados enviados às redações. "A Huub, startup tecnológica que opera na área de logística para a indústria da moda, acaba de anunciar que foi adquirida pela A.P. Moller - Maersk", pode ler-se no comunicado da empresa portuguesa.Para a empresa portuguesa, fundada em 2015, a aquisição feita pela Maersk representa uma possibilidade de escalar o negócio a nível mundial, acredita o presidente executivo da Huub, Tiago Paiva."Desde o primeiro dia que a Huub tem dois grandes propósitos: disrupção e escala. Isso passa por ter a capacidade e coragem de dizer que a indústria precisa de uma revolução digital e por criar o produto que a torna possível, com escala suficiente para fazer a diferença. Este caminho conjunto com a Maersk representa ambos. Por um lado, a validação da nossa visão disruptiva. Por outro lado, garante a escalabilidade para que a nossa plataforma possa servir grandes clientes e liderar o mercado", sublinha o responsável.Do lado da Maersk, esta é já a terceira aquisição feita este ano na área da logística para comércio eletrónico. "Com uma equipa curiosa e fundadores inspiradores, a Huub enquadra-se perfeitamente na Maersk. Com esta aquisição, dotamos a organização de talento tecnológico de classe mundial. Além disso, a excecional plataforma desenvolvida pela Huub para os vários canais de venda vai permitir aos nossos clientes um maior foco no seu negócio e uma excelente experiência para o consumidor final", diz Vincent Clerc, vice-presidente executivo do grupo dinamarquês, citado em comunicado.A relação entre as duas empresas foi iniciada em maio de 2019, altura em que a Maersk investiu 1,5 milhões de euros na Huub, naquele que foi também o primeiro investimento do grupo dinamarquês numa startup portuguesa.Com a aquisição da startup, o objetivo da Maersk passa por "tornar Portugal num 'hub' tecnológico e estratégico, atraindo talento nacional e competindo com outras grandes empresas".