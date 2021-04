Startup de carne vegetal levanta mais de 300 milhões para crescer no mundo

Livekindly Collective, um grupo de marcas de proteínas à base de plantas, arrecadou 335 milhões de dólares, tornando-se uma das startups com maior financiamento do setor. O grupo quer usar essa quantia para impulsionar a sua presença global fazendo aquisições e expandindo-se para os EUA e China.





Comandada por um antigo executivo da Unilever, a Livekindly quer criar uma gigante de alimentos à base de plantas que consiga impor-se numa indústria que deverá representar um quarto do mercado de carne até 2040. A última ronda de financiamento foi liderada pelo The Rise Fund, um fundo de impacto global fundado em 2016 pela TPG Capital em parceria com o líder dos U2, Bono, e o bilionário de tecnologia Jeff Skoll.





"A nossa missão é fazer com que a alimentação à base de plantas seja o novo normal", disse o CEO da Livekindly, Kees Kruythoff, em entrevista. "Precisamos de uma transformação total do sistema alimentar, e o tamanho é importante quando se fala em impacto."





A Livekindly adquiriu várias marcas de carne de origem vegetal, incluindo a Oumph! na Europa e a The Fry Family Food Co., fundada na África do Sul. Hoje, a empresa conta com 470 funcionários e entre os seus diretores estão o ex-chefe da Unilever Paul Polman e o ex-co-CEO da Whole Foods Walter Robb.





O último levantamento de fundos - que inclui 135 milhões da ronda anterior - também atraiu o Rabobank Group e a S2G Ventures e elevou o financiamento total da Livekindly para 535 milhões de dólares, tornando-a uma das três empresas de alimentos à base de plantas com maior financiamento.





Ainda que sejam necessários mais esforços para aumentar a capacidade de produção, reduzir os preços e melhorar o sabor dos produtos, os investimentos em proteínas alternativas triplicaram para 3,1 mil milhões de dólares no ano passado em comparação a 2019, de acordo com dados do The Good Food Institute.





Uma das prioridades de Kruythoff será levar a Oumph!, marca da Livekindly, para novas regiões, incluindo Alemanha, África do Sul e, mais tarde, os EUA. A Livekindly lançou a Fry’s e a LikeMeat nos EUA no início deste mês, e quer levar a última marca para a China.