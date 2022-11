Stellantis com lucros de 42,1 mil milhões no terceiro trimestre

42,1 mil milhões de euros em resultados líquidos no terceiro trimestre, mais 29% em relação ao mesmo período de 2021, "

O grupo automóvel Stellantis obtevemaioritariamente refletindo o aumento dos volumes, a continuidade de uma política de preços favorável e efeitos positivos nas taxas de câmbio", diz a empresa.Já no acumulado dos primeiros nove meses do ano, o grupo liderado por Carlos Tavares obteve 130,1 mil milhões em lucros, mais 21% que no acumulado equivalente de 2021.Em comunicado, a Stellantis destaca também as entregas consolidadas, que atingiram 1.281.000 unidades no terceiro trimestre, mais 13% que no período homólogo, "facto que se deve principalmente ao cumprimento dos prazos de entrega de semicondutores".O grupo chama ainda a atenção para as vendas de Veículos Elétricos a Bateria (BEV), que cresceram 41% para 68.000 unidades.O CFO da empresa destaca o lançamento de novos modelos em 2023. "Estamos a executar o nosso plano de eletrificação ‘Dare Forward 2030’ a um ritmo elevado para ir ao encontro da forte procura de veículos eletrificados. Estamos expetantes pela chegada do CES 2023, em janeiro, em Las Vegas, onde o Ram 1500 Revolution BEV Concept fará a sua estreia mundial", destacou Richard Palmer, em comunicado.