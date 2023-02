Lucros recorde e recompra de ações levam Stellantis a pular mais de 3% em bolsa

Leia Também Stellantis dá mais um passo rumo à condução autónoma com compra da aiMotive

A Stellantis valorizou mais de 3% em bolsa, chegando a tocar os 16,412 euros por ação em Milão, depois de ter anunciado um programa de recompra de ações no valor de 1,5 mil milhões de euros e lucros recorde pelo segundo ano consecutivo. A marca segue assim o caminho já feito pela Mercedes e BMW de remunerar os acionistas.O fabricante automóvel francês teve pelo segundo ano consecutivo um lucro recorde de 16,8 mil milhões de euros em 2022, mais 26% do que o resultado registado no ano anterior, justificando que compensou a "instabilidade no mercado automóvel" com o aumento dos preços dos veículos.Graças aos resultados recorde, a Stellantis anunciou que vai distribuir 4,2 mil milhões de euros em dividendos pelos acionistas, enquanto que serão canalizados dois mil milhões de euros em prémios para os 264 mil funcionários em todo o mundo.Já os resultados operacionais da empresa dona de marcas como a Citroën, Fiat, Peugeot e Opel, aumentaram 13% no último ano, mesmo com disrupções das cadeias de fornecimento durante a segunda metade de 2022.A empresa, que espera crescer a dois dígitos em 2023, prevê que os preços dos veículos diminuam face à subida acelerada do ano passado, à medida que a produção de "chips" e automóveis aumente. Ao mesmo tempo, materiais com custos mais baixos, particularmente o aço, vão também apoiar uma queda dos preços, explicou o administrador financeiro da companhia, Richard Palmer.O fabricante automóvel, que surgiu em 2021 em resultado da fusão da PSA e da Fiat-Chrysler, refere também que teve um aumento líquido homólogo do volume de negócios em 2022, de 18%, para 179,6 mil milhões de euros.Já ao nível dos veículos elétricos vendeu 288 mil unidades, o que corresponde a um acréscimo homólogo de 41%, lê-se no comunicado.Para este ano, o grupo espera uma "recuperação" dos mercados quer na Europa e quer na América do Norte, da ordem dos 5%, respetivamente.