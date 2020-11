Sugal entra no negócio das nozes com ambição mundial

O grupo que detém a segunda maior produtora do mundo de derivados de tomate inaugurou uma unidade de processamento de nozes no Alentejo. Quando atingir a velocidade de cruzeiro, será a maior da Europa. O objetivo é concorrer com os EUA.

