Suíça Pini compra portuguesa JLCM

Aos 55 anos de vida, a histórica empresa portuguesa de consultoria em engenharia J L Câncio Martins (JLCM), com sede em Algés, passou para mãos estrangeiras, tendo sido adquirida pelo grupo suíço Pini, que fatura cerca de 50 milhões de euros e se apresenta como líder europeu na conceção de infraestruturas e, em particular, de obras subterrâneas.

"Esta operação surge no seguimento de uma bem-sucedida colaboração entre o grupo Pini e a JLCM, à escala internacional e nacional, que incluiu o desenvolvimento de estudos preliminares para a extensão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa, tendo ficado comprovado o elevado potencial sinérgico entre as duas empresas", explica a multinacional helvética, em comunicado.

"A aquisição de um negócio de excelência e referência na área das estruturas, como é o da JLCM, permite-nos ganhar competências adicionais, referências de liderança e ter uma ligação da Europa para a América do Sul", afirma Andrea Galli, CEO do grupo Pini.

"Esta operação é um passo essencial na abordagem global e multicultural com que o nosso grupo está comprometido, sendo que esta abertura para atuar em novas geografias também vem reforçar a consciência da necessidade de ter ‘know-how’ no mercado local", realça o mesmo gestor.

Já Luís Câncio Martins, diretor da JCLM, manifestou a seu entusiasmo com esta operação. "Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que nos permitirá ter acesso a novos mercados, reforçando igualmente a aposta no desenvolvimento de novas competências e no aumento do portfólio de serviços que a JLCM presta a nível nacional e internacional", explica.

"Estamos certos do enorme potencial e das sinergias que resultarão da união entre as duas empresas, bem como do forte valor adicional que podemos trazer para o mercado global das infraestruturas", remata Luís Câncio Martins.

Com 70 anos de experiência nas áreas de planeamento de infraestruturas, consultoria e gestão de construção, o grupo Pini emprega cerca de 450 colaboradores e conta com escritórios na Suíça, Itália, Áustria, França, Israel, Noruega, Austrália e, agora, em Portugal.

A cinquentenária JLCM distingue-se pela competência na conceção de grandes projetos de infraestruturas, em particular obras de arte (pontes e viadutos) e estruturas marítimas.

A ponte da Amizade em Macau, a ponte Internacional do Guadiana e a ponte Salgueiro Maia em Portugal, o viaduto de Old Makkah Road na Arábia Saudita, o viaduto Lugano-Bellinzona na Suíça, o Terminal XXI no Porto de Sines ou o Porto de Paita no Perú, são exemplos de projetos realizados pela cinquentenária JLCM para países que incluem, além de Portugal, a Alemanha, Suíça, França, Arábia Saudita, Jordânia, China, Brasil, Perú, Costa Rica, Senegal e Nigéria.