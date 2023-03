FCC incorpora Ramalho Rosa Cobetar para expandir a sua marca em Portugal

A construtora portuguesa Ramalho Rosa Cobetar (RRC) foi incorporada na espanhola FCC Construcción, que era já desde 1998 o seu único acionista.





Em comunicado, a FCC salienta que "a fusão transfronteiriça intracomunitária por incorporação universal foi registada em Portugal a 14 de fevereiro de 2023, transferindo da RRC (sociedade incorporada) para a FCC (sociedade incorporante) em bloco, o seu património social, os seus direitos e obrigações como entidade empresarial".





De acordo com o grupo espanhol, a fusão "aporta um impacto positivo no desenvolvimento das relações comerciais com todas as partes interessadas, permitindo simplificar a estrutura societária e organizativa da FCC Construcción em Portugal".

Além disso, acrescenta, permite "continuar a expansão da marca FCC Construcción no mercado de infraestruturas e construção civil em Portugal e potenciar a experiência de mais de 120 anos da FCC Construcción no projeto e execução de todo o tipo de infraestruturas".





Como diz ainda, a operação irá também "reforçar o conhecimento, competência e capacidade da RRC, evidenciados ao longo dos seus 55 anos de história, melhorar a eficiência e competitividade das atividades e processos, diversificar o mercado no qual desenvolve a sua atividade e fortalecer a capacidade financeira da empresa".



A construtora Ramalho Rosa foi constituída em 1967 e a Cobetar em 1987. Em 1989 a primeira foi adquirida pela Dragados e a segunda pela FCC Construcción. Em 1996 foi constituída a Ramalho Rosa Cobetar – Sociedade de Construções por acordo entre as duas empresas espanholas, que dois anos depois passou a ter como único acionista a FCC.