SYGPoint, a plataforma que remunera o consumidor pela fidelização às marcas 

Para dinamizar e ajudar a gerir de forma efizaz os programas de fidelização e cartões de pontos – uma forma de as empresas estenderem a relação com os clientes para além do ato de compra e de promoverem a visita às lojas e repetirem compras –, José Trigo, empresário ligado à gestão de programas de incentivos e de fidelização (em 1997 criou a Premium Rate), lançou a SYGPoint, uma plataforma digital em que o consumidor é remunerado pela fidelização às marcas.

O modelo de negócio é muito simples. Os consumidores ganham dinheiro – SYGs que podem converter em euros – sem gastarem dinheiro, e as empresas só pagam pelos benefícios dados aos consumidores", refere em comunicado.

Perante a quantidade e variedade de programas e de cartões, tornou-se complicado para consumidores e empresas gerirem de forma eficaz os benefícios daí resultantes e até a comunicação, explica José Trigo, que quis ultrapassar esse desafio com a criação da SYGPoint.

O empresário percebeu que havia uma oportunidade para digitalizar a relação entre empresas e consumidores e, assim, permitir a criação e gestão mais fácil e eficiente de campanhas, como também aumentar as oportunidades de contacto com os consumidores e de negócio para empresas e consumidores.

Para os consumidores, a grande vantagem está no facto de poderem ver remunerado o seu envolvimento com as marcas e com as campanhas, participando nos módulos interativos e acumulando SYGs, a moeda oficial da plataforma, que pode ser convertida em vales prenda dos principais retalhistas. Além disso, podem gerir num único sítio todos os seus cartões de pontos e passar pontos de uns programas para os outros, se assim o desejarem, explica José Trigo.

"Num cenário em que a comunicação está cada vez mais fragmentada", refere José Trigo, "detetei uma oportunidade que fazia todo o sentido, porque acrescentava uma camada fundamental para as empresas na gestão da cadeia de valor das suas ações de marketing e fidelização. Além disso, percebemos que podíamos criar uma panóplia de opções adicionais para as empresas interagirem com os consumidores e para estes tirarem benefício dessas interações".

E como funciona? "Na prática, ao contrário das Bigtech, na SYGPoint valorizamos toda a informação que o consumidor quiser partilhar com as empresas. Por exemplo, se o consumidor responder a um questionário, assistir a um vídeo, ou participar num quizz, recebe Sygs, que depois pode utilizar para trocar por produtos ou serviços reais, uma vez que cada SYG tem, na plataforma, uma correspondência em euros".

A SYGPoint começou a ser concebida em 2019, antes da pandemia, após uma auscultação que José Trigo fez junto dos seus clientes na Premium Rate. "A minha ideia parecia boa demais e, por isso, pedi a ajuda e o conselho a alguns amigos que estão nos Estado Unidos a trabalhar em grandes empresas. Com todos estes contributos, fomos fazendo o desenvolvimento in-house da plataforma, com uma equipa de cinco programadores e dois consultores em UX – User Experience – até que chegámos a uma solução que está pronta para arrancarmos. Já temos algumas empresas dispostas a utilizar e esperamos ter final do ano cerca de 100 clientes na plataforma".

José Trigo refere, ainda, que "o caminho para a internacionalização e a globalização do negócio vai ser um processo natural, porque temos a expectativa de que as grandes empresas com quem trabalhamos e com quem iremos trabalhar em Portugal, que são globais, nos possam levar com elas para outras geografias".

Para já, e como prioridade, "queremos ser o maior ecossistema B2C em Portugal, enquanto plataforma de comunicação, interação e fidelização com os consumidores, mas também uma ferramenta para as empresas reterem clientes, reduzirem custos e obter leads qualificados".