TAP estende contrato com três companhias por falta de aviões

Bulgaria Air, Eastern Airways e Hi Fly viram os seus contratos em regime ACMI (aluguer de aviões, incluindo pilotos, tripulação e manutenção) prolongados até ao final deste mês por causa do atraso dos quatro Embraer à Portugália e por “questões técnicas” com a frota A339.

