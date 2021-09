Teixeira Duarte fecha um ciclo

A Teixeira Duarte passou, nos últimos anos, por um período de reestruturação e limpeza do balanço. Agora culmina o fechar do ciclo com a saída do seu histórico líder que lutou pelo BCP e ainda tentou ficar com a Cimpor.

