Teletrabalho: Empresas pedem lei flexível e “regras claras” nas despesas

As empresas olham com expectativa para o processo legislativo relativo ao teletrabalho que está em curso no Parlamento, alterando o Código do Trabalho ou criando um regime complementar. No dia em que os deputados discutem várias propostas sobre o tema, o Negócios ouviu mais de uma dezena de empresários e gestores aconselharem os partidos a não “armadilharem” um regime que está a mostrar bons resultados durante a pandemia.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...