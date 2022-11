APED: “Temos de ter sensibilidade e ver o que são furtos para subsistência”

As imagens de latas de atum com alarmes antirroubo correram o país. Gonçalo Lobo Xavier admite que houve alarmismo, mas lembra que o fenómeno ocorre em todas as crises. E promete sensibilidade.

APED: “Temos de ter sensibilidade e ver o que são furtos para subsistência”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: APED: “Temos de ter sensibilidade e ver o que são furtos para subsistência” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar