Temu duplica utilizadores em meio ano, iguala Aliexpress e supera a Shein

Em apenas seis meses, a. A empresa fundada em 2022, em Boston, pelo empresário chinês Huang Zheng pertence ao grupo PDD Holding e viu o número de utilizadores da plataforma chegar aos 467 milhões e surge agora empatada com o Aliexpress, no segundo lugar a nível mundial.A notícia é do El Economista , que partindo de dados do site Similarweb (que mede e divulga dados sobre o envolvimento dos utilizadores em sites e aplicações), revela que a Temu passou de 226,3 milhões de utilizadores, em junho do ano passado, para 467 milhões. Este número permitiu à gigante das vendas onlinePara trás ficou a Shein, que em junho ocupava o terceiro lugar, com 251 milhões de utilizadores e cai agora para o quarto lugar com 172,3 milhões. Ou seja, ae a, reduzindo a sua dimensão em mais de 30%.Na liderança mantém-se a norte-americana Amazon. Em junho, registava 2,3 mil milhões de utilizadores e terminou o ano com uma dimensão superior a 2,6 mil milhões.A Temu, confrorme explica também o El Economista, é uma plataforma de venda online que se especializou na venda de produtos muitos baixos, com artigo a chegar a custar, muitas vezes, valores inferiores a 40 cêntimos.