Chinesa Shein compra um terço da Reebok

A Shein, que fechou 2022 com uma faturação de 22,7 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros), firmou um acordo com o grupo Sparc, que teve vendas de 12,7 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros) no ano passado, permitindo à plataforma virtual chinesa de venda de roupa, calçado e acessórios deter um terço do capital da dona de marcas como a Forever 21, Nautica e Reebok.





O acordo celebrado entre as duas empresas envolve a venda de produtos da Forever 21 na plataforma da Shein e a venda de produtos da empresa chinesa nas lojas físicas da Forever 21, que tem um total de 414 nos Estados Unidos e mais 146 noutros países.

O comunicado conjunto avança que a Shein ficará com um terço da Sparc, no quadro de uma operação de troca de participações entre as duas empresas, mas não detalha os termos financeiros.





O grupo Sparc, que também detém as marcas Aéropostale, Brooks Brothers, Eddie Bauer e Lucky Brand, corporiza uma "joint venture" dos grupos Authentic Brands e Simon Propert, emprega mais de 31 mil pessoas e atua em mais de 65 países.





A Shein garante que tem 150 milhões de clientes e vende roupas, calçado e acessórios em mais de 150 países, assentando num modelo de negócio de produção em massa e de elevado consumo, impulsionado pelos baixos preços.

Antes desta operação, o grupo chinês tinha já avançado que pretendia mais do que duplicar o seu volume de negócios nos próximos três anos, ultrapassando a faturação combinada dos dois maiores grupos de distribuição de moda do mundo - a Inditex e a H&M -, atingindo vendas anuais de 58,5 mil milhões de dólares (54,2 mil milhões de euros).