“Tesla” chinesa das scooters estaciona no Porto

Depois de ter chegado a Portugal em maio passado, com a inauguração em Lisboa, na zona de Alcântara, da sua primeira "flagship store" no nosso país, a chinesa NIU, que quer estabelecer a marca como uma "Tesla das scooters", vai agora inaugurar a sua loja no Porto.

A NP-MOB, importadora e distribuidora exclusiva da NIU para Portugal, anunciou que a marca chinesa de scooters elétricas chega à Invicta na próxima sexta-feira.

Leia Também Mobilidade urbana: Elétricas NIU chegam a Portugal

"A NIU, líder mundial de soluções inteligentes de mobilidade urbana, chega ao Porto no próximo dia 9 de outubro, instalando-se no Edifício Transparente, numa atmosfera de espaços naturais, entre o verdejante Parque da Cidade e o azul a perder de vista do oceano Atlântico que banha a praia de Matosinhos. E propõe-se trazer uma lufada de ar fresco ao trânsito urbano", promete a NP-MOB, em comunicado.

"Esta empresa nascida em Shangai, que começou como uma startup e rapidamente concluiu que os problemas de trânsito eram um problema… de carácter tecnológico, é hoje uma referência mundial no fabrico de scooters elétricas e pioneira no conceito smart eScooter", enfatiza a importadora da NIU.

Desenvolvidas em parceria com a Bosch (motores), Panasonic (baterias) e Vodafone (conectividade), todas as scooters da NIU estão equipadas com GPS, sistema de localização e alarme antirroubo.

A NIU chegou a Portugal com a oferta de uma variedade de modelos, desde a versão mais económica, um ciclomotor (velocidade limitada a 40 km/h), com um preço de 1.889 euros e autonomia de 30 a 40 km, tendo também versões mais avançadas, com motor até 3.500 watts de potência, velocidade máxima de 70 km/h e autonomia superior a 100 km.