Tesla entregou mais de 900 mil carros em 2021. Quase o dobro de 2020

Mais um trimestre, mais um recorde. Nos últimos três meses do ano, a Tesla entregou 308.600 carros, um novo máximo, num ano em que a empresa de veículos elétricos controlada por Elon Musk fez história ao juntar-se ao clube das empresas avaliadas acima de um bilião de dólares.

Os números divulgados este domingo pela Tesla superaram as estimativas dos analistas, que esperavam entregas de 263 mil carros no trimestre.

As entregas do último trimestre elevaram as vendas totais do ano para 936 mil, mais 87% que as entregas em 2020.

O maior número de veículos vendidos foi do modelo 3/Y, com 296.850 carros entregues, enquanto os restantes 11.750 dizem respeito ao modelo S/X, de acordo com a informação disponibilizada, este domingo, pela fabricante automóvel.

Estes números vêm fechar com chave de ouro um ano histórico para a Tesla. A companhia fechou o ano com uma capitalização bolsista superior a um bilião de dólares, tornando Elon Musk o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 273 mil milhões de dólares.

Esta valorização tem sido suportada pelo crescimento dos números apresentados pela empresa. A companhia tem reiterado que espera crescimentos anuais das entregas na ordem dos 50%.

Este trata-se do sétimo trimestre consecutivo de aumentos das entregas, apesar da crise de semicondutores a nível global, que travou a produção da maioria das fabricantes automóveis mundiais.

Em relação à produção, a Tesla produziu 305.840 de veículos, 930.422 no acumulado do ano.

Ainda que a empresa não detalhe a distribuição geográfica das vendas, os Estados Unidos e a China são os maiores mercados da empresa para o Modelo 3 e Y. Atualmente a empresa produz o Modelo S, X, 3 e Y na sua fábrica de Fremont, na Califórnia, e o Modelo 3 e Y em Xangai. Em 2022, a Tesla vai aumentar a sua capacidade de produção, com duas novas fábricas no Texas e em Berlim.