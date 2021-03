Tesla liga megabateria secreta à rede do Texas

Uma subsidiária da Tesla registada como Gambit Energy Storage está a desenvolver discretamente um projeto de armazenamento de energia de mais de 100 megawatts em Angleton, Texas, uma cidade a cerca de 65 quilómetros a sul de Houston. Uma bateria desse tamanho poderia abastecer cerca de 20 mil residências num dia quente de verão. Os trabalhadores no local mantêm os equipamentos cobertos e afastam os curiosos, mas foi possível ver um logotipo da Tesla nos capacetes dos trabalhadores, e documentos públicos ajudaram a confirmar o papel da empresa.





Os registos de imóveis no condado de Brazoria mostram que a Gambit partilha o mesmo endereço de uma unidade da Tesla, nos arredores da fábrica de automóveis da empresa em Fremont, Califórnia, e um registo na SEC lista a Gambit como subsidiária da empresa liderada por Elon Musk. Executivos da Tesla não responderam a vários pedidos de comentário.

Enquanto as tempestades de inverno atingiam o Texas em fevereiro e deixavam milhões de pessoas sem energia durante vários dias, Musk usou o Twitter para criticar a Electric Reliability Council of Texas, ou Ercot, o grupo sem fins lucrativos que gere o fluxo de energia elétrica para mais de 26 milhões de clientes. "Não merecem esse R", escreveu Musk, em referência à palavra "reliability". O empresário de 49 anos mudou-se recentemente para o Texas e várias das suas empresas estão a expandir as operações no estado.





O sistema de armazenamento de bateria em construção pela subsidiária da Tesla está registado com a Ercot. Warren Lasher, diretor sénior de planeamento de sistemas da Ercot, disse que a data proposta de operação comercial do projeto é 1 de junho. O local é adjacente a uma subestação de energia Texas-Novo México.





Embora a Tesla seja conhecida pelos seus elegantes veículos elétricos movidos a bateria, sempre foi mais do que uma fabricante automóvel: a sua missão oficial é "acelerar a transição do mundo para a energia sustentável". As baterias em escala de serviços públicos são necessárias para armazenar a eletricidade produzida pela energia eólica e solar, mas também podem tornar-se oportunidades rentáveis. Ao armazenar o excesso de eletricidade quando os preços e a procura estão baixos, os proprietários de baterias podem revendê-la à rede quando os preços sobem.





Há anos que a Tesla está a ampliar a sua presença em tecnologia de energia residencial. Em março de 2015, Musk revelou um produto de bateria doméstica, chamado de Powerwall, com um evento chamativo no seu estúdio de design perto de Los Angeles.

Um ano depois, a Tesla adquiriu a SolarCity, instaladora de painéis solares fundada por Musk e primos. Musk promoveu então um "teto solar" que passou por várias iterações sem se tornar um forte concorrente no mercado.

Mas a linha de produtos da empresa já não se resume às residências e chega à rede elétrica. As baterias Powerpack e Megapack foram projetadas com concessionárias em mente. O projeto de baterias da Tesla no sul da Austrália, lançado em 2017, é adjacente a um parque eólico e pode armazenar o excedente de eletricidade gerada em noites de ventos fortes para a procura diurna. Com 100 megawatts, era o maior projeto de bateria do mundo na altura do lançamento.





Embora o foco da Tesla em energia muitas vezes fique em segundo plano no negócio cada vez mais competitivo de produção e venda de carros elétricos, Musk e a sua equipa executiva continuam a destacar o setor como parte fundamental do crescimento. "Acho que, a longo prazo, a Tesla Energy terá aproximadamente o mesmo tamanho da Tesla Automotive", disse Musk durante uma teleconferência em julho de 2020. "O negócio de energia é coletivamente maior do que o automóvel".