Too Good To Go lança solução de IA para ajudar retalhistas a gerir excedentes alimentares

A Too Good To Go, empresa que criou uma aplicação de mercado com o objetivo de combater o desperdício alimentar, lançou uma plataforma, com recurso a uma solução de inteligência artificial, que permite aos retalhistas, como hipermercados, identificar e analisar o "stock", rastreando e ajudando-os a redistribuir os seus excedentes, com um sistema descrito como "único".Em Portugal,modular de gestão de excedentes alimentares "end-to-end" da Too Good To Go.Desde que chegou a Portugal, em outubro de 2019, a "app" atraiu mais de 1,6 milhões de utilizadores e mais de 4.000 estabelecimentos e, o equivalente a 7.500 toneladas de CO2, de acordo com a empresa. O conteúdo dessas "surprise bags" ou "magic boxes" é escolhido pelo comerciante de entre os produtos que tem em sobras ou que, por se estragarem, ou estarem em fim de prazo, provavelmente teriam como destino o lixo, sendo vendidos a preços baixos.Esta plataforma "permite que os retalhistas, desde hipermercados a lojas de conveniência, obtenham valor a partir do seu inventário em excesso", explica a Too Good To Go, num comunicado enviado às redações, em que especifica que. "E é um sistema único, graças à sua integração com o maior mercado mundial de consumo de excedentes alimentares, com", reforça.A Too Good To Go Platform integra cinco módulos (Gestão da Data de Validade, Recomendações, Desconto Inteligente, Marketplace e Doações) num único interface, oferecendo aos parceiros "uma solução modular 'pick-and-choose' para adaptar a sua estratégia de gestão de excedentes alimentares"."De acordo com o European Grocery Retailing Institute, os, o que quase iguala as suas margens médias", realça a empresa que, entre os 150.000 parceiros ativos em 17 países da Europa e da América do Norte, conta com gigantes do retalho mundial, como o Carrefour, Auchan, Aldi ou Coop."Todos os dias, conduzimos muitos milhares de utilizadores para as lojas de retalho, e, dessa forma, ajudamos os nossos parceiros a gerar receitas e a distribuir os seus excedentes alimentares. Com a introdução da Too Good To Go Platform, agora também podemos apoiar a gestão em loja do 'stock', o que permite fazer", diz a CEO da Too Good To Go, Mette Lykke, citada na mesma nota.Desde o seu lançamento, em 2016, a Too Good To Go