Toyota investe 5,3 mil milhões na produção de baterias

GWh). Analistas consultados pelo Financial Times estimam que esta produção de energia conseguiria alimentar quase 600 mil veículos.

A Toyota vai investir cerca de 730 mil milhões de ienes (5,3 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para acelerar a produção de baterias, naquela que marca a mais recente tentativa de uma fabricante de carros asiática de transitar para a produção de baterias ou veículos elétricos.O grupo explica que vai iniciar a produção de baterias entre 2024 e 2026, com cerca de 400 mil milhões de ienes (2,9 mil milhões de euros) a serem usados para a construção ou adaptação de fábricas no Japão, incluindo uma "joint-venture" com a fornecedora da Tesla, Panasonic. Já outros 325 mil milhões de ienes (2,34 mil milhões de euros) vão ser gastos na fábrica da marca, que está agora a ser construída nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte.O grande objetivo é aumentar a capacidade destes dois mercados para 40 gigawatt/hora (Em comunicado, a empresa explica que "o objetivo deste investimento é o de permitir que a Toyota vá ao encontro das necessidades de vários consumidores em todos os países e regiões, oferecendo múltiplas motorizações e providenciando o maior número de opções possível". Em dezembro do ano passado a empresa comprometeu-se a vender 3,5 milhões de veículos elétricos por ano até 2030.O anúncio por parte do maior fabricante de carros do mundo surge depois de a Honda e a fabricante de baterias sul-coreana LG Energy Solution terem revelado um investimento de 4,4 mil milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) para a construção de uma fábrica de baterias.Entre outras marcas, a Ford finalizou recentemente uma "joint venture" de 7,8 mil milhões de dólares com a SK On para construir três fábricas de baterias nos Estados Unidos, ao passo que a LG Energy Solution e a General Motors anunciaram um investimento de 2,6 mil milhões de dólares para a construção uma terceira fábrica no Michigan, também como parte de uma "joint venture".