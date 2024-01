Trabalhadores da Docapesca com aumentos salariais entre 3% e 7%

As atualizações salariais na Docapesca vão variar este ano entre 3% e 7%, segundo um acordo entre a empresa tutelada pelo Estado e os sindicatos afetos à CGTP e à UGT, anunciou este sábado o Governo.O acordo foi alcançado na quinta-feira com o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitários e Pesca (Simamevip, afeto à CGTP) e com o Sindicato Democrático das Pescas (Sindepescas, UGT), segundo o Ministério da Agricultura e Alimentação."Foi possível atingir um acordo que garante atualizações da tabela salarial compreendidas entre 3% e 7%, com efeitos a 01 janeiro de 2024, correspondente a um aumento de pelo menos 57 euros a cada trabalhador", disse o Ministério.O Ministério também anunciou num comunicado que "será fixado um vencimento mínimo na Docapesca de 865 euros", na sequência de um compromisso assumido antes com os trabalhadores da empresa.A medida visa "valorizar o nível de especialização das funções desempenhadas, através de uma diferenciação de remuneração face ao salário mínimo nacional", referiu.A solução "garante um equilíbrio entre a valorização remuneratória dos trabalhadores e a sustentabilidade económico-financeira da empresa", afirmou a ministra Maria do Céu Antunes, citada no comunicado.O acordo cria a "estabilidade necessária para que atividade nos portos de pesca possa decorrer com toda a normalidade", acrescentou a ministra.A Docapesca - Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério da Agricultura e Alimentação e pelo Ministério das Finanças.