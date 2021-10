Trabalhadores da Lisnave Yards iniciam greve de quatro dias no estaleiro de Setúbal

Leia Também Efacec: Empresa e alguns trabalhadores alvo de despedimento coletivo chegam a acordo

Os trabalhadores da Lisnave Yards iniciaram este sábado uma greve de quatro dias pela eliminação do regime de adaptabilidade e contratação de mais funcionários, face ao impasse nas negociações com a empresa, revelou fonte sindical.Segundo o sindicalista Vítor Ferreira, do SITESUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, "o estaleiro precisa de muitos trabalhadores devido à sobrecarga de trabalho, uma vez que os trabalhadores da Lisnave Yards estão exaustos".Face à quantidade de trabalho que o estaleiro tem tido ao longo dos últimos anos, os trabalhadores da Lisnave Yards consideram também que não há razão para a empresa manter o atual regime de adaptabilidade, que está em vigor desde fevereiro de 2009."Os trabalhadores têm que fazer anualmente 180 horas de trabalho extraordinário não pago, incluindo dez sábados ou feriados", salientou o sindicalista do SITESUL, reiterando que esse trabalho extraordinário não é remunerado como tal e que os trabalhadores são compensados com dias de descanso quando há quebras de produção.Além das principais razões da greve -- fim do regime de adaptabilidade e contratação de mais trabalhadores -- o SITESUL exige também melhores refeições e melhores condições de Segurança e Saúde no Trabalho.A greve na Lisnave Yards, que com início marcado para as 00:00 deste sábado, deverá prolongar-se até às 24:00 de terça-feira, dia 05 de outubro.