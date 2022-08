Tripulantes da Portugália com greve no horizonte

Os tripulantes da Portugália reúnem-se na terça-feira em Assembleia Geral com uma greve no horizonte "contra uma gestão errática, que trata de forma diferente e discriminatória" o pessoal de cabine da companhia.



O protesto dos tripulantes da companhia portuguesa do grupo TAP será convocado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que deverá entregar na terça-feira um pré-aviso de greve, depois da reunião, sabe o Negócios.



"Chegou o momento tornar pública a nossa insatisfação e exigir da parte da administração respeito e sobretudo alterações na gestão da companhia em muitas áreas operacionais que têm provocado um desgaste tremendo junto dos tripulantes que legitimamente questionam determinadas decisões de gestão", lê-se em comunicado do SNPVAC.



Entre as várias críticas de gestão à administração por parte dos tripulantes estão os cortes salariais aplicados a todos os trabalhadores do grupo TAP, no âmbito do acordo temporário de emergência, apontando que para a presidente do conselho de administração, Christine Ourmiéres-Widener, "a Portugália é um simples ACMI [Avião, Tripulação, Manutenção e Seguro], semelhante a Hi Fly ou a Air Bulgária".



No caso dos tripulantes de cabine da Portugália foi aplicado um corte de 25% de salário no valor que excede os 1.330 euros. Foram ainda congeladas as progressões e evoluções salariais.



A Portugália tem cerca de 350 tripulantes de cabine.



A última greve dos tripulantes da Portugália foi marcada em 2018, tendo sido desmarcada na véspera do protesto depois de o CEO e os trabalhadores terem chegado a acordo.