O Túnel do Marão foi atravessado por 29 milhões de veículos em sete anos, depois da inauguração a 7 de maio de 2016, e melhorou "significativamente" a mobilidade na região de Trás-os-Montes, foi divulgado este sábado.Com cerca de seis quilómetros de extensão, o Túnel do Marão está inserido na Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real, foi inaugurado a 7 de maio de 2016 e abriu ao tráfego no dia a seguir, dia 8 de maio.A Infraestruturas de Portugal (IP), gestora da infraestrutura rodoviária, disse este sábado, em comunicado enviado à agência Lusa que, em sete anos, o túnel rodoviário "já foi atravessado por mais de 29 milhões de veículos".Considerada "uma das maiores obras da engenharia nacional", segundo a IP, o Túnel do Marão permitiu a conclusão da A4, que liga o Porto a Bragança, "melhorando significativamente a mobilidade na região de Trás-os-Montes".A empresa destacou ainda que a "conclusão desta obra permitiu diminuir os tempos de percurso entre Porto - Bragança (redução em 35 minutos) ou Lisboa - Bragança (redução em 35 minutos) e contribui significativamente para a redução da sinistralidade rodoviária"."Assim, em apenas quatro minutos, é possível atravessar a serra do Marão, com conforto e em segurança, nos cerca de seis quilómetros de extensão desta infraestrutura", salientou a IP.Este troço da A4 entrou em funcionamento depois de sete anos de obra, três paragens nos trabalhos e do resgate pelo Estado. Desde então, tornou-se no trajeto preferencial de quem viaja de e para a região de Trás-os-Montes, em alternativa ao sinuoso Itinerário Principal 4 (IP4).