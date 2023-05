Twitter abandona código de conduta contra desinformação

O Twitter decidiu abandonar o código de conduta da União Europeia contra a desinformação 'online', mas Bruxelas já avisou que as obrigações da empresa se mantêm inalteradas, avançou o comissário Thierry Breton."Podes correr, mas não te podes esconder. Além das promessas voluntárias, o combate à desinformação será uma obrigação legal, presente na lei de serviços digitais de 25 de agosto. As nossas equipas estão prontas para fazer cumprir a lei", assinalou o comissário europeu para o mercado interno e indústria, através de uma mensagem publicada nas suas redes sociais.O código de boas práticas, que foi lançado em 2018 e conta com cerca de 30 signatários, como a Meta, o Google e o TikTok, tem por objetivo impedir que aqueles que divulgam informações falsas recebam receitas publicitárias.Desde a compra do Twitter por Elon Musk, em outubro de 2022, a empresa deixou de alertar os seus utilizadores para a divulgação de informações potencialmente falsas sobre a covid-19 e mudou a funcionalidade da "marca de verificação azul", que certificava a autenticidade de perfis com interesse público.