Uber compra rival Postmates por 2,65 mil milhões

A Uber comprou a empresa norte-americana de entrega de refeições Postmates por 2,65 mil milhões de dólares (cerca de 2,36 mil milhões de euros), avança a Bloomberg, citando fontes próximas da empresa. O negócio deverá ser anunciado oficialmente ainda esta segunda-feira.

De acordo com a agência noticiosa, Pierre-Dimitri Gore-Coty, atual líder da Uber Eats, deverá ficar aos comandos do negócio combinado de entregas, enquanto o CEO da Postmates Bastian Lehmann e a sua equipa continuarão responsáveis pela gestão daquela empresa enquanto serviço separado.

A aquisição da Postmates dará à Uber mais músculo para concorrer com a atual líder do mercado de entrega de comida nos Estados Unidos, a DoorDash, tirando partido do seu forte posicionamento em Los Angeles e no sudoeste do país.

Fundada em 2011, a Postmates foi das primeiras empresas nos Estados Unidos a permitir a encomenda de refeições através de uma aplicação de telemóvel. No entanto, a concorrência intensificou-se nos anos seguintes e a empresa caiu para quarto lugar no mercado.

Em fevereiro de 2019 chegou a ser noticiada a possibilidade de a Postmates avançar para um IPO mas a entrada em bolsa acabou por nunca se concretizar. No ano passado, levantou capital privado num acordo que avaliava a plataforma de entregas em 2,4 mil milhões de dólares.

A compra da Postmates acontece depois da tentativa fracassada da Uber de adquirir a GrubHub, que foi parar às mãos da rival Just Eat Takeaway.com por 7,3 mil milhões de dólares.

A Uber fechou a última sessão a valer 30,68 dólares, depois de ter subido mais de 4% devido aos rumores sobre a compra da Postmates, agora confirmada.