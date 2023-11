UE pressiona transportadoras aéreas para baixarem preços

Esta pressão europeia surge depois de o Governo italiano ter proposto um limite aos preços nas rotas de ligação a algumas ilhas - uma proposta que acabou por ser parcialmente retirada.





Com os preços das viagens de avião na Europa a registarem subidas até 30% este verão, refletindo-se em lucros mais avultados para as transportadoras, a Comissão Europeia decidiu lançar uma investigação - Bruxelas não tem poder para fixar preços, mas quer fazer pressão para que baixem.A comissária dos transportes, Adina Valean, disse ao Financial Times que a União Europeia está a "analisar em detalhe" de modo a perceber "o que se está exatamente a passar no mercado e porquê". Valean manifestou preocupação que o aumento de preços constitua uma barreira à conectividade dentro do bloco, principalmente no caso das regiões mais isoladas, como ilhas.De acordo com dados divulgados em outubro a pedido do parlamento europeu, citados pelo FT, as viagem aéreas estiveram este verão 20% a 30% mais caras, em comparação com 2019.Ao jornal britânico, a comissária garantiu não ter planos para intervir no "funcionamento" do mercado de aviação, mas sublinhou a necessidade de compreender em pormenor os motivos que levaram a esta subida. "Ainda estamos a investigar porque não temos uma explicação completa e detalhada", disse.