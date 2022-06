Unicâmbio entra na Alemanha e passa a operar em quatro países

A Unicâmbio iniciou operações na Alemanha, onde comprou uma rede de mais de 30 agências que empregam cerca de 150 pessoas. A operação foi revelada pelo administrador Paulo Jerónimo, que nesta terça-feira explicou num encontro com jornalistas que a entrada naquele mercado aconteceu em setembro de 2021, quando assumiu a rede germânica da Western Union, que saiu do negócio do retalho e convidou a marca portuguesa a ficar com ela.

