UPS vai despedir 12 mil trabalhadores

A UPS planeia, o seu negócio de corretagem de frete. De acordo com a Bloomberg, a empresa tenta, assim,A redução de postos de trabalhodisse Carol Tomé, CEO da empresa de entrega de encomendas, durante a apresentação de resultados, esta terça-feira. A UPS planeia também acabar com o trabalho remoto, pedindo a todos os trabalhadores que voltem para as instalações cinco dias por semana.Depois de uma queda anual de 9,3% nas vendas, a previsão da UPS para 2024 é de uma subida de apenas 1,1%.no último trimestre de 2023.Com o aumento dos custos com o trabalho, resultado de negociações sindicais, e menor procura por encomendas, as vendas da UPS ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa procura agora uma estratégia alternativa para o seu negócio de corretagem de frete, que tem vindo a afundar."2023 foi um ano único e difícil. Permanecemos focados em controlar o que podemos controlar, mantemos a estratégia e fortalecemos as nossas bases para um crescimento futuro", disse Tomé, em comunicado.A CEO está a tentar recuperar algum negócio perdido durante difíceis negociações com sindicatos no verão passado, tendo mesmo alertado que o acordo iria prejudicar os lucros da empresa na primeira metade do ano, já que boa parte dos aumentos salariais iria ser feito nesse período.