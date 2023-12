UPTEC com 600 mil euros para apoiar PME do turismo na transição verde e digital

A UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, foi uma das parceiras escolhidas pela Comissão Europeia para integrar o projeto ST3ER, e terá disponível perto de 600 mil euros em financiamento para apoiar empresas da área do turismo para a transição digital e verde – a chamada "twin transition".A UPTEC figura como o(que visa a potenciação da transição digital e verde no turismo com base na experiência económica das empresas para maior resiliência) que acontece no âmbito do programa COSME - Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas, da Comissão Europeia.Ao todo, participam seis parceiros em cinco países (Irlanda, Eslovénia, Portugal, Espanha e Dinamarca), cabendo à UPTEC a gestão das "open calls" para Pequenas e Médias Empresas (PME) do setor do turismo com o objetivo de financiar os respetivos projetos. Com uma duração de 36 meses, este projeto arrancou em setembro e conta com um orçamento total de mais de três milhões de euros, financiados entre 90% a 100%, dependendo da tipologia da ação., sendo que grande parte do montante – mais de 400 mil euros - será financiada a 100%, explica, em comunicado enviado às redações."Com este consórcio que a UPTEC acaba de integrar - a única entidade portuguesa - as empresas na área do turismo vão encontrar ferramentas e apoio para alavancarem os seus projetos. O turismo tem sido uma das áreas que mais contribui para o Produto Interno Bruto (PIB) português, e é fundamental aliar essa pujança e vivacidade à capacidade que os portugueses, e em particular as suas startups, têm em inovar, e encontrar novos caminhos para uma transição digital e energética que seja mais eficiente e sustentável", realça a a diretora de desenvolvimento de negócio da UPTEC, Maria Moura Oliveira, citada na mesma nota.O projeto ST3ER visa apoiar mais de 200 PME nestes cinco países através de medidas específicas, incluindo "workshops", "bootcamps", fóruns, mesas redondas, mentoria, avaliações de maturidade digital e reuniões de "matchmaking" (B2b), apadrinhando ainda 70 projetos de inovação, e fornecendo mais de 20 exemplos de boas práticas que possam atingir mais de 850 "stakeholders", que poderão replicar e transmitir os conhecimentos adquiridos através deste projeto.As PME selecionadas para este programa beneficiarão de modelos avançados de apoio ao negócio, que visam melhorar práticas com a implementação de novos sistemas, estruturas e ferramentas, assim como, com base em estudos de caso e exemplos de modelos intersetoriais e interterritoriais.