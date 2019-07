Vista Alegre duplica lucros com "melhor performance operacional de sempre" num semestre

A Vista Alegre Atlantis (VAA) alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros).

Este aumento ocorreu num trimestre de crescimento da atividade operacional da companhia controlada pela Visabeira. O volume de negócios aumentou 37% para 57,4 milhões de euros e o EBITDA subiu 65% para 11,5 milhões de euros.

A margem EBITDA melhorou 3,4 pontos percentuais para 20,1%.

A empresa pagou 500 mil euros em impostos (contra 700 mil no mesmo período de 2018), pelo que os resultados antes desta rubrica melhoraram 61%.

No comunicado das contas divulgado junto da CMVM, a Vista Alegre salienta ter obtido "a melhor performance operacional alcançada num semestre, tendo o volume de negócios atingido os 57,4 milhões de euros e o EBITDA os 11,5 milhões de euros, dando continuidade aos excelentes resultados atingidos no primeiro trimestre de 2019".

"O grande crescimento verificou-se no mercado externo, que atingiu os 43,5 milhões de euros de vendas, o que representa atualmente 75,8% do volume de negócios da Vista Alegre, com um incremento de 9 p.p. face ao período homólogo de 2018. Este aumento é justificado pelo crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente na Holanda, Itália e França, países com maiores crescimentos", sublinha.

Já o mercado interno teve um valor das vendas de 13,9 milhões de euros, suportado pelo negócio das lojas próprias.

As ações da VAA não negociaram esta segunda-feira, tendo na passada sexta-feira fechado a cair 3,45% para 1,40 euros. No ano passado a empresa cancelou um aumento de capital que tinha como objetivo dar mais liquidez aos títulos e colocar a cotada no índice PSI-20.