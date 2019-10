A empresa comunicou ao mercado que emitiu obrigações no valor de 50 milhões de euros, como forma de "diversificar as fontes de financiamento". Até ao momento, registou uma forte procura de 195% face aos 40 milhões fixados como valor mínimo.

Adiantou que, até ao momento, a emissão teve uma forte procura, a rondar os 80 milhões de euros, ou seja, quase 200% face ao valor mínimo fixado nos 40 milhões de euros, por parte de 21 investidores, tendo seis deles colocado ordens superiores a cinco milhões.



Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano , duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros), naquela que foi "a melhor performance operacional alcançada num semestre", segundo a empresa.

A Vista Alegre (VAA) decidiu financiar-se com a emissão de 50 milhões de euros em obrigações, segundo comunicou a empresa à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM)."A VAA informa que o seu Conselho de Administração decidiu hoje emitir obrigações garantidas no valor de €45.000.000, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 2024 e obrigações garantidas no valor de €5.000.000 com uma taxa anual fixa de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas para colocação apenas junto de investidores institucionais", comunicou a empresa ao regulador do mercado.