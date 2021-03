Vallis tem 120 milhões para comprar PME

A “private equity” que acaba de vender a fabricante de chocolates Imperial, que tinha sido comprada pelo Vallis I, está “em conversas adiantadas” para a aquisição de duas das 25 PME que tem em análise no Vallis II, fundo que conta apenas com a Zolve, do setor logístico, e a sócia de CR7 no negócio dos transplantes capilares.

