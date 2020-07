Vasco Mourão recompra restaurantes a José Avillez

Dois anos depois de ter conquistado o Porto, o império de restauração do estrelado chef, que fechou de vez alguns dos seus espaços, ficou agora na Invicta reduzido ao Cantinho do Avillez, após ter recambiado a meia dúzia de restaurantes do grupo Cafeína para o seu fundador. “Acredito em mim”, proclama Mourão.

