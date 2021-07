Vendas abaixo do esperado e alerta para atual trimestre derrubam Amazon em bolsa

A Amazon reportou esta noite, já depois do fecho de Wall Street, as suas contas do segundo trimestre, e os investidores não gostaram do panorama.

O resultado líquido foi de 7,78 mil milhões de dólares, o que correspondeu a um lucro por ação de 15,12 dólares – superando assim as estimativas de 12,28 dólares do consenso do mercado e ficando acima dos 10,30 dólares do período homólogo do ano passado.

No entanto, as receitas dececionaram. Cresceram para 113,1 mil milhões de dólares, contra 88,9 mil milhões entre abril e junho de 2020, mas ficaram aquém da projeção média dos analistas inquiridos pela FactSet, que era de 115,4 mil milhões.

Além disso, as vendas da Amazon estavam a subir mais de 40% nos trimestres recentes e agora apenas aumentaram 27%.

Por outro lado, o "guidance" também desiludiu. A tecnológica disse esperar vendas entre 106 e 112 mil milhões para o trimestre em curso, quando a expectativa dos analistas auscultados pela Bloomberg era de 118,70 mil milhões.

A empresa prevê, assim, que a desaceleração na atividade do comércio eletrónico prossiga neste terceiro trimestre, isto numa altura em que as restrições à circulação decorrentes da covid-19 começam a ser levantadas em muitas regiões do mundo, como nos EUA.

Com isto, as ações da Amazon seguem a recuar 7,41% para 3.333,30 dólares no "after-hours" da bolsa nova-iorquina, depois de terem encerrado no horário regular da sessão desta quinta-feira a ceder 0,84% para 3.599,92 dólares.

Decompondo o volume de negócios, as vendas nas lojas online da Amazon subiram 13% no segundo trimestre, para 53,16 mil milhões de dólares, contra 45,9 mil milhões um ano antes, quando os analistas sondados pela FactSet apontavam para 57,35 mil milhões.

As vendas online da retalhista tinham crescido pelo menos 37% em cada um dos quatro trimestres anteriores, sublinha o MarketWatch.

Já as lojas físicas da Amazon, que incluem as redes de supermercado Whole Foods, viram as receitas crescer 10% para 4,2 mil milhões, contra 3,77 mil milhões entre abril e junho de 2020.

Estes resultados incluem o dia anual de descontos da empresa, o Prime Day, que costuma ser um forte dia de vendas.

"Estou convicto de que há dois fatores a pesarem na cotação da Amazon: os fracos resultados do Prime Day e um muito analisado Outlook para o comércio a retalho no segundo semestre do ano, depois de os subsídios de desemprego expirarem [as ajudas excecionais no âmbito da covid-19]", comentou ao MarketWatch o diretor-geral da MKM Partners, Rohit Kalkarni.

"Nos últimos 18 meses, o nosso negócio voltado para os consumidores foi chamado a entregar um número de itens sem precedentes, incluindo equipamento de proteção especial, alimentos e outros produtos que ajudaram as comunidades de todo o mundo a lidarem com as difíceis circunstâncias da pandemia. Ao mesmo tempo, a Amazon Web Services (AWS) ajudou muitas empresas e governos a manterem a continuidade dos negócios, e vimos o crescimento da AWS reacelerar à medida que mais empresas avançaram com planos para transformarem as suas operações e para se transferirem para a cloud", sublinhou no relatório dos resultados o novo CEO da Amazon, Andy Jassy, que assumiu funções a 5 de julho - até então, era liderada por Jeff Bezos, o fundador da empresa.

Depois do reporte das contas, estava agendada uma conference call para mais tarde, com os analistas à espera de ouvir a Amazon falar dos seus planos para o serviço de streaming da Amazon Prime Video depois de a empresa ter proposto comprar o catálogo de filmes da MGM por 8,5 mil milhões de dólares – proposta essa que está, ao que foi veiculado, a ser investigada pela Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) por potencial posição dominante daí resultante.