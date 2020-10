Vendas da Ikea Portugal caem 8% para 438 milhões

As vendas da Ikea em Portugal recuaram 8,2% no ano fiscal que terminou a 31 de agosto, revelou esta terça-feira a marca sueca de mobiliário. No período em análise, a Ikea faturou 438 milhões de euros, menos 40 milhões face ao ano anterior. A descida ficou a dever-se ao período de confinamento obrigatório, que levou ao encerramento das lojas durante mais de dois meses.



Com as lojas físicas de portas fechadas, ganharam as vendas online, que mais do que triplicaram face ao ano passado. As compras pela internet totalizaram 66,5 milhões de euros, o que equivale a 15% das vendas totais do grupo em Portugal. A loja virtual portuguesa foi uma das que mais cresceu em todo o mundo, detalha o grupo na mesma nota, com 46 milhões de visitas, mais 26% face ao último ano fiscal.



No mesmo período, as lojas da Ikea em Portugal receberam 12,6 milhões de clientes, uma quebra de 24% face aos 16,7 milhões que frequentaram os espaços no ano anterior.

O grupo destaca que o ano financeiro foi marcado, numa primeira fase, "pelo favorável desempenho de vendas, expansão e transformação, com a abertura do estúdio de planificação do Seixal e de 11 Pontos de Recolha". Na segunda fase, que teve início a meio de março, destaca-se a "imprevisibilidade de acontecimentos, como o encerramento, durante mais de 11 semanas, das lojas físicas".



Nessa segunda fase, o Grupo Ingka, que controla a Ikea, "disponibilizou 26 milhões de euros em produto para apoiar as comunidades impactadas pela pandemia de todos mercados e decidiu devolver o apoio disponibilizado pelo governo às empresas no início da pandemia", detalha ainda a nota.



"Apesar do período difícil e extraordinário que atravessamos, os nossos resultados traduzem a resiliência do negócio IKEA e a relevância da marca na vida das pessoas", sublinha Ricardo Pereira, CFO da IKEA Portugal, citado no comunicado.



A nível global, as vendas do grupo Ingka encolheram 4%, para 35,2 mil milhões de euros. Foram contabilizadas 706 milhões de visitas às lojas físicas, menos 15,8% em comparação com o exercício anterior. Já as visitas ao site IKEA.com ascenderam a 3,6 mil milhões, mais mil milhões do que as registadas no ano passado. As vendas online do grupo subiram 60%, o que compara com uma subida de 48% assinalada em 2019, e já representam 18% das vendas totais.