Pandemia põe Portugal no pódio das vendas online da Ikea

Tinha tudo para ser um ano para esquecer, mas o “desastre” que se antevia acabou por ser evitado. Quem o admite é Ricardo Pereira, diretor financeiro da Ikea Portugal. No ano fiscal que terminou a 31 de agosto, as vendas da operação portuguesa da gigante do mobiliário caíram 8% face ao ano anterior, para 438 milhões de euros. Mas a loja online bateu recordes. A nível mundial, foi uma das três que mais cresceu com a pandemia, revela

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...