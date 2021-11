Segundo maior acionista vende toda a posição de 5% na Jerónimo Martins

A estes preços de mercado, a venda 31.464.750 poderia render 679.953.248 euros.

O segundo maior acionista da Jerónimo Martins, a Asteck, está a vender a totalidade da participação que detém. A Bloomberg avança que a empresa, que pertence a uma holding do setor petrolífero, estará no mercado a alienar quase 31,5 milhões de títulos, o que - considerando o valor de mercado em que cada ação fechou a sessão esta segunda-feira - poderá totalizar cerca de 680 milhões de euros.A oferta de venda será da totalidade da posição de 5% que é detida pela Asteck, segundo os termos obtidos pela Bloomberg. Até agora, este era o segundo maior acionista, depois da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que controla 56,14% do capital.A alienação da posição poderá ser uma forma de realizar mais-valias, já que a Jerónimo Martins tem estado a valorizar de forma expressiva nas últimas sessões. Só no último mês, os títulos escalaram 12,3%, tendo atingido um máximo histórico nos 21,61 euros por ação esta segunda-feira no PSI-20.A empresa com sede no Luxemburgo entrou no capital da dona do Pingo Doce em 2007, tendo comprado parte da posição que era até então detida pelo BPP. A Asteck chegou a deter uma participação de 10% na retalhista, mas em 2013 já tinha vendido parte das ações, na altura a menos de 17 euros a cada título.Após a operação (e não sendo ainda conhecido o comprador da posição), a estrutura acionista passa a contar com a JP Morgan Asset Management (com 2,35% do capital), a Comgest Global Investors (com 2,06%) e a T. Rowe (com 2,04%), enquanto 32,41% das ações estão dispersas em bolsa e em ações próprias.