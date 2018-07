Wang Jian, um dos co-fundadores do HNA, morreu esta semana após cair de um muro, quando tentava tirar uma fotografia, numa aldeia do sul de França.

A morte de Wang surge numa altura em que a empresa se está a desfazer de activos, visando resolver os seus problemas de liquidez e altos custos de financiamento.



Só este ano, o HNA vendeu mais de 14 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros) em activos.



Em Portugal, a empresa detém uma participação na Atlantic Gateway, consórcio que detém 45% da TAP. Uma das suas subsidiárias, a Capital Airlines, inaugurou em Julho de 2017 o primeiro voo directo entre a China e Portugal.



O grupo tem ainda importantes participações em firmas como Swissport ou Deutsche Bank.



A par de Chen Feng, Wang era o maior accionista do grupo, com uma participação de cerca de 15%.



O HNA explicou no comunicado que as acções de Wang serão distribuídas tendo em conta a sua vontade de doar para caridade e que manterá os accionistas informados.

O grupo chinês HNA, accionistas da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, anunciou estque o até agora vice-presidente Chen Feng e o conselheiro delegado, Adam Tan, assumem a direcção da empresa após a morte do presidente.Wang Jian, um dos co-fundadores do HNA, morreu esta semana após cair de um muro, quando tentava tirar uma fotografia, numa aldeia do sul de França."A direcção do HNA reuniu e reafirmou o seu compromisso com a continuidade da estratégia da empresa e das suas operações, sob a liderança do presidente Chen Feng e do conselheiro delegado Adam Tan", informou o grupo em comunicado.