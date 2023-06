Vinci Energies compra tecnológica portuguesa Truewind

A Vinci Energies Portugal comprou a tecnológica portuguesa Truewind - Sistemas de Informação, anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a energética liderada por Pedro Afonso. O valor da operação não foi revelado.



A operação, refere a Vinci Energies, reforça "a estratégia e posicionamento da Axians, a marca do grupo dedicada às Tecnologias de Informação e Comunicação no desafio da Transformação Digital".





A Truewind, fundada há 27 anos, emprega cerca de duas centenas de pessoas distribuídas por escritórios em Portugal, EUA, Reino Unido, Benelux e Brasil.A tecnológica, liderada por João Campos, é especializada em "low-code" no ecossistema OutSystems e faturou mais de 11 milhões de euros no ano passado."A aquisição da Truewind reforça a estratégia de crescimento e desenvolvimento da rede Axians a partir de Portugal. Com a experiência internacional que lhe é característica, a Truewind significa oportunidade de diferenciação e crescimento", considera Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies em Portugal, citado no comunicado.Já João Campos, CEO da Truewind, refere que "ao juntarmo-nos à Axians, reforçamos e consolidamos ainda mais a nossa posição como um dos parceiros mais experientes no mercado de OutSystems low-code. A visão global da Truewind será agora impulsionada pelo apoio de um grupo multinacional, o que nos permitirá expandir as nossas operações, servir melhor os nossos clientes e chegar a novos mercados".