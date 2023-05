Visabeira propõe Marques Mendes para substituir Paulo Portas na Vista Alegre

A Visabeira, a principal acionista da Vista Alegre, propôs o nome de Luís Marques Mendes para a presidência da mesa da assembleia geral, substituindo assim Paulo Portas, segundo o comunicado enviado à CMVM.Ainda na mesa da assembleia geral, Marta Temudo mantém-se como secretária do órgão social.No conselho de administração, Nuno Terra Marques mantém-se como presidente, acompanhado pelos vice-presidentes Paulo Pires e Teodorico Pais.Celine Moedas e Miguel Poiares Maduro ficam como vogais do conselho de administração, composto por mais oito membros.Na proposta da Visabeira também o conselho fiscal se mantém intocado, com Nelson Luís Braga Moinhos na liderança.A proposta do principal acionista da Vista Alegre é votada no próximo dia 5 de junho.(Notícia atualizada às 20h45m).