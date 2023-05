Visabeira compra alemã Tavan

A Constructel Visabeira, subsidiária do grupo Visabeira para os setores das telecomunicações e da energia nos mercados europeu e dos EUA, adquiriu a alemã Tavan Tiefbau, não avançando, contudo, o valor do negócio.





Em comunicado, a empresa portuguesa salienta que a Tavan, sedeada em Verden, conta com mais de 200 colaboradores e desenvolve a sua atividade nas áreas de engenharia, construção e manutenção de infraestruturas de telecomunicações e de energia, com principal atuação na região da Baixa Saxónia.





"Com uma receita anual na ordem dos 50 milhões de euros, a Tavan apresenta-se como um parceiro de referência, com clientes de renome como a EWE Netz GmbH, a Wesernetz Bremen GmbH ou a HTP GmbH", afirma ainda o grupo liderado por Nuno Terras Marques (na foto), acrescentando que "a sua vasta experiência e combinação de competências técnicas e humanas fazem da Tavan o integrante ideal para fortalecer a presença da Constructel Visabeira na Alemanha, um dos mais importantes mercados europeus".





A atual equipa de gestão da Tavan, sob a direção de Ismail Tavan, vai continuar à frente da empresa.

Nuno Marques, CEO da Constructel Visabeira, explica, na mesma nota, que "esta aquisição enquadra-se na estratégia de expansão da marca no mercado europeu e, em particular, no mercado alemão, no qual a Constructel Visabeira tem apresentado um crescimento sustentado".



Afirma ainda que "é com orgulho e respeito pelo que foi alcançado até agora que ambas as empresas renovam o seu otimismo e confiança quanto ao futuro, potenciando sinergias através da otimização de competências e recursos técnicos, revigorando a continuidade dos contratos atuais e impulsionando a conquista de novos".





Citado na mesma nota, Ismail Tavan afirma que "esta parceria é de importância estratégica, proporcionando novas oportunidades de investimento, bem como o desenvolvimento das competências da empresa num contexto de melhoria contínua da prestação dos seus serviços, conduzindo a Tavan a um futuro promissor e de sucesso."

A Constructel Visabeira é uma empresa internacional, com um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros em 2022, com presença em Portugal, França, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha, Suécia e Estados Unidos da América.