Vista Alegre usa emissão de dívida para reembolsar CGD e BCP

A empresa com sede em Ílhavo optou por utilizar o dinheiro obtido com a última emissão de dívida para reembolsar empréstimos contraídos junto da CGD e do BCP.

A Vista Alegre optou por se financiar através de uma emissão de dívida, no passado mês de outubro. Esta segunda-feira, 2 de dezembro, a empresa informou que utilizou o encaixe de 50 milhões de euros obtido nessa operação para pagar empréstimos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e pelo Banco Comercial Português (BCP).

No comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Vista Alegre esclarece que "procedeu ao reembolso integral" de um empréstimo de 26,9 milhões de euros, contraído pelo maior acionista, a Visabeira, e outro de 4,9 milhões, ambos concedidos em conjunto pela CGD e pelo BCP. A estes, somam-se outros, num total de 8,8 milhões de euros, com garantia sobre a Ria Stone.



No total, a Vista Alegre gasta, desta forma, 40,6 milhões de euros do total de 50 milhões obtidos com a emissão.